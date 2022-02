Betrüger erbeuten mehr als 100.000 Euro

Telefonbetrüger haben in Aalen und in Böbingen im Ostalbkreis hohe Geldsummen erbeutet. In beiden Fällen gaben sie sich als Bankmitarbeiter aus. Bei dem Fall in Böbingen hatten Unbekannte vermutlich über eine sogenannte Phishingmail Zugriff auf das Konto eines 69-Jährigen erlangt, so die Polizei. Die Täter riefen ihr Opfer daraufhin an, gaben sich als Bankmitarbeiter aus und überzeugten den Mann, eine Sicherheits-TAN zu aktivieren. Danach konnten sie 90.000 Euro von seinem Konto abbuchen. Zudem war in Aalen ein 66-Jähriger Opfer der Betrugsmasche. Hier gab sich ein Unbekannter als Sparkassen-Mitarbeiter aus, bei einem zweiten Anruf wurde sogar die Nummer der örtlichen Bank angezeigt. Auch hier konnte der Mann überzeugt werden, eine TAN mitzuteilen. Die Täter buchten fast 25.000 Euro vom Konto ihres Opfers ab.