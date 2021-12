Telefonbetrüger plündert Konten

In Mutlangen im Ostalbkreis hat am Dienstag ein Telefonbetrüger Geschäfts- und Privatkonten eines 40-jährigen Mannes leergeräumt und mehrere tausend Euro kassiert. Der Telefonbetrüger gab sich als Bankmitarbeiter aus und erzählte, dass vom Firmenkonto des 40-Jährigen unberechtigt Abbuchungen vorgenommen worden seien. Um diese rückgängig zu machen, benötige er allerdings die TAN, die Transaktionsnummer zur Freigabe von Aufträgen. Der 40-Jährige gab dem Unbekannten jeweils eine TAN für sein Privat- und sein Geschäftskonto. Erst danach kamen ihm Zweifel, doch der Telefonbetrüger hatte in der Zwischenzeit bereits beide Konten leergeräumt. In den vergangenen Tagen gab es mehrere solcher Betrugsversuche, warnt die Polizei.