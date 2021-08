Ein Rentnerehepaar in Gerstetten (Kreis Heidenheim) ist von Telefonbetrügern um mehrere tausend Euro gebracht worden. Ein angeblicher Arzt meldete sich bei ihnen, dass ein Angehöriger des Ehepaares an Covid-19 erkrankt sei. Für seine Behandlung seien teure Medikamente nötig. Die Rentner übergaben laut Polizei am Freitag das Geld an eine Frau, die mit einem dunkelroten Auto kam.