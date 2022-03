Betrüger erbeuten am Telefon wieder mehr Geld

Trotz vieler Warnungen der Polizei haben Telefon-Betrüger in diesem Jahr schon mehr Geld erbeutet als im Vergleichszeitraum des letzten Jahres. Das hat das Polizeipräsidium Schwaben Südwest mitgeteilt. In Neu-Ulm ist jetzt eine 52-jährige Frau von falschen Microsoft-Mitarbeitern um mehrere Tausend Euro betrogen worden. Die Betrüger hatten auch in diesem Fall vorgegaukelt, die Frau sei Opfer eines Hackerangriffs. Daraufhin eröffnete sie unter Anleitung der Täter ein Onlinekonto und überwies in der Folge mehrfach Geld, insgesamt einen Betrag im oberen vierstelligen Bereich. Zugriff auf das Konto hatte sie dann allerdings nicht mehr. Diese Betrugsform sei auf dem Vormarsch, heißt es weiter. Die Schadenssumme durch Anrufbetrüger liege im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West schon jetzt über der des Vorjahres: Fast 80.000 Euro seien ergaunert worden, rund 10.000 mehr als über das gesamte Vorjahr. Allein im Kreis Neu-Ulm beträgt der Schaden 35.000 Euro.