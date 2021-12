Derzeit versuchen Telefonbetrüger wieder vermehrt, Senioren in der Region um ihr Erspartes zu bringen. Nach Angaben der Polizei wurden allein am Montag elf Betrugsversuche in Ulm angezeigt. In allen Fällen gaben sich die Betrüger als Polizeibeamte aus und behaupteten, in der Nachbarschaft sei es zu Einbrüchen gekommen. Die Angerufenen im Alter zwischen 61 und 89 Jahren durchschauten jedoch die Masche und legten auf.