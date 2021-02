per Mail teilen

Der Kreisverkehr-Teddy nahe der A7 in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) braucht einen neuen Platz. Bürger können bis Ende des Monats per Mail ihren Vorschlag schicken, teilte die Stadt mit. Über die fünf besten Vorschläge wird im März online abgestimmt. Der Kreisel-Teddybär braucht einen neuen Standort, weil "sein" Kreisverkehr durch eine Ampel-Kreuzung ersetzt werden soll.