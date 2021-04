Der Leiter des SWR Studios Ulm, Ulrich Andelfinger, hat als Medienwissenschaftler den Imagefilm der Stadt Ulm genau unter die Lupe genommen. SWR SWR - Alexander Kluge

Ulrich Andelfinger, geboren 1959 in Nersingen/Kreis Neu-Ulm, studierte in Tübingen Neuere deutsche Literatur, Linguistik und Neuere deutsche Geschichte. Nach dem Volontariat bei der Schwäbischen Neuen Presse/Aichacher Zeitung in Augsburg und ersten Radioerfahrungen als Redakteur und Moderator bei einem Regionalsender kam er 1991 als Hörfunkjournalist und Moderator zum damaligen SDR in das Studio Ulm.

Nach der Moderation des landespolitischen Hörfunkmagazins "Heute in Baden-Württemberg" SDR 1 wechselte Andelfinger 1995 in die SDR-Fernsehredaktion zur "Landesschau Baden-Württemberg". 1997 wurde er Teamchef der Redaktionen "Markus Brock bei …" und "Treffpunkt Freizeit".

Zwischen 2001 und 2015 war Andelfinger Redaktionsleiter der "Landesschau Baden-Württemberg". Ulrich Andelfinger hat zudem seit 2009 eine Professur für Journalistik an der Macromedia-Hochschule in Stuttgart inne. 2011 promovierte er an der Universität Tübingen zum Doktor der Philosophie. Seit 2015 ist Andelfinger Studioleiter in Ulm.

Er ist verheiratet und hat drei Kinder.