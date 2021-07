per Mail teilen

SWR SWR - Alexander Kluge

Seit einer "gefühlten Ewigkeit" in Ulm und drum herum mit dem Mikrofon unterwegs, mal im Gerichtssaal, mal in der Oper und mal auf dem Sportplatz.

Kommt ursprünglich aus Vaihingen/Enz, hat aber auch eine enge Bindung nach München. Aus der Studienzeit ist vor allem die "Liebe" zum TSV 1860 München übrig geblieben (denkt also doch immer nur an das eine... an Fußball).