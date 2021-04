Sabine Bauer SWR

Sabine Bauer

Seit 2001 im Studio Ulm.



Reporterin und Nachrichtenfrau im SWR4 Regionalprogramm aus Ulm, studierte Politikwissenschaftlerin und gelernte Zeitungsredakteurin.



Lebens-Fluss: 1962 geboren am Nesenbach, aufgewachsen am Neckar, studiert am Neckar und an der Spree, gearbeitet an der Rems - und jetzt an der Donau.



Lebens-Wertes: Menschen begegnen, Natur spüren, um die Welt reisen - auch durch Bücher, Film und Musik.



Lebens-Wunsch: "Hoffentlich nie die Neugier aufs Leben verlieren".