Monika Götz

Mit oder ohne Mikro?

Nie ohne Mikro in der Tasche, am Mikro in den Nachrichten, aber oft auch ohne Mikro in der Redaktion

Neigschmeckt oder aus dem Ländle?

Das Münchner Kindl ist inzwischen in Neu-Ulm (Bayern!) daheim

Einfach oder kompliziert?

Ich mag's einfach nicht kompliziert!

Süß oder salzig?

Lieber erst salzig, aber dann zwingend was Süßes zum krönenden Abschluss

Kaffee oder Tee?

Schwarztee am Morgen, Kaffee zum süßen Stückl am Nachmittag

Sprint oder Marathon?

Sprint innerhalb eines übersichtlichen Feldes von 9 mal 9 Metern (Volleyball)

Berge oder Meer?

Bergsteigen (fast) jedes Wochenende in der Kindheit, deshalb ist zur Zeit mehr Meer gefragt, aber auch Seen, Urwald, Steppe

Vesper oder 5-Gänge-Menü?

5-Gänge-Menü, solange ich es nicht selber kochen muss, und - nie ohne Süßes zum krönenden Abschluss

Unterwegs oder daheim?

Viel unterwegs, deshalb gerne daheim