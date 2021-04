Hendrik Zorn SWR SWR - Alexander Kluge

Redakteur und Nachrichtenmann.



Gebürtiger und überzeugter Schwabe.



Deutsch- und Politik-Studium in München und Tübingen.



Journalismus gelernt bei Tageszeitung und Radiostation.



Beim schnellen Medium geblieben, seit 1987 beim SWR Studio Ulm.



Hobbys: Alles, was Spaß macht am Wasser, in den Bergen und am Herd, vorzugsweise mit der Familie.