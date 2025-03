Beim geplanten Abbau von 300 Stellen bei TDK in Heidenheim haben sich Unternehmen und Arbeitnehmervertreter auf einen Sozialplan geeinigt. Dennoch sind viele Beschäftigte verunsichert.

Vor rund einem Jahr hatte der Heidenheimer Automobilzulieferer TDK Electronics bekannt gegeben, dass er rund 300 Stellen streichen will. Jetzt haben sich Arbeitnehmervertreter und Unternehmensführung auf die Details des Stellenabbaus geeinigt.

Der Regen, der auf das Glasdach des Kino-Centers in Heidenheim tropft, passt zur Stimmung im Inneren. Rund 350 TDK-Beschäftigte sind gekommen. Dort, unweit des Heidenheimer Werks, erfahren sie, wie es weitergeht mit ihrem Unternehmen, mit ihren Jobs. Denn jeder Zweite muss gehen.

In zwei Kinosälen des Heidenheimer Kino-Centers wurden die Mitarbeitenden bei einer gemeinsamen Veranstaltung von Unternehmensführung, Betriebsrat und Gewerkschaft über den Ablauf des geplanten Stellenabbaus bei TDK Electronics informiert. SWR

Ein Jahr lang wurde um Stellenabbau bei TDK gerungen

Im März 2024 hatte das Unternehmen öffentlich gemacht, dass es bis zum Jahr 2026 rund 300 der aktuell noch rund 500 Arbeitsplätze streichen will. Den Großteil seiner Produktionslinien will der Hersteller von Elektronikteilen für Autos nach China und Ungarn verlagern.

Ein Jahr lang haben Unternehmensleitung, Betriebsrat und IG Metall an einer, wie es in einer Mitteilung heißt, "sozialverträglichen Lösung für die betroffenen Angestellten" gearbeitet. Jetzt also das Ergebnis: Wer gehen muss, bekommt eine Abfindung. Beschäftigte, die sich für Altersteilzeit entscheiden, können mit einer Übertrittsprämie rechnen. Und: Eine Transfergesellschaft soll Angestellten Weiterbildungen ermöglichen und für den Arbeitsmarkt stärken.

Betroffenheit, aber auch Zuversicht bei Angestellten

Beim Rauchen vor der Tür: betretene Gesichter und leise Gespräche. Ein junger Mann mit dunklem Haar und Augenringen arbeitet in der Produktion. Seine Abteilung soll ins Ausland verlegt werden. "Mein Arbeitsplatz ist garantiert mit dabei", ist er sich sicher. "Der Betriebsrat hat versucht, halbwegs etwas rauszuholen. Das hat auch geklappt. Trotzdem ist es doof, dass hier für uns alles zu Ende geht." In der Region wolle er gerne bleiben. Wie es beruflich weitergeht, wisse er aber noch nicht.

Ein anderer Mann in TDK-Jacke steht vor dem Kino-Center im Nieselregen. Er ist Fertigungsleiter bei TDK. Auch in seinem Bereich werden Stellen abgebaut. Seit das bekannt ist, versucht er, die Fertigung am Laufen zu halten - und die Untergangsstimmung einzufangen: "Man merkt, dass das auf die Motivation der Mitarbeiter schlägt. Das geht an keinem spurlos vorbei, da stehen Schicksale dahinter." Er selbst sei zuversichtlich, im Falle einer Kündigung etwas Neues zu finden.

Viele haben Häuser gekauft, haben geheiratet und Kinder. Wenn du manche hörst, ist das schon heftig.

"Geht eine Tür zu, geht eine neue auf", sagt auch ein Arbeiter mit hellen Haaren. Zusammen mit Kollegen steht er unter einem Vordach. So gelassen wie er gehen nicht alle mit der Ungewissheit um, erzählt er: "Viele haben Häuser gekauft, haben geheiratet und Kinder. Wenn du manche hörst, ist das schon heftig."

Betriebsrätin: Gedanken über die berufliche Zukunft machen

Betriebsrätin Marion Beylschmidt ist mit dem Abschluss der Verhandlungen eigentlich zufrieden. Insgesamt gehe es vielen Beschäftigten aber auch ein Jahr nach Bekanntwerden des Stellenabbaus nicht gut. Beylschmidt hofft, dass die neuen Pläne jetzt auch helfen können.

"Die Leute waren lange im Ungewissen. Jetzt weiß man zumindest generell, wie das stattfindet, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren würden." Die Betriebsrätin wünscht sich, dass die Mitarbeitenden Ruhe bewahren und sich jetzt Gedanken über ihre berufliche Zukunft machen.

Nicht alle unter den Beschäftigte, die an diesem Nachmittag vor dem Kinocenter stehen, sind zuversichtlich, in Heidenheim eine neue Stelle zu finden. "Wir haben momentan in der Region viele Probleme", sagt auch Philipp Boyer von der IG Metall in Heidenheim. Jetzt sei es an den Arbeitgebern, in die Zukunft des Standorts zu investieren.