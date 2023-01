Fahrgäste greifen Taxifahrer in Blaustein an

per Mail teilen

In Blaustein (Alb-Donau-Kreis) haben Fahrgäste am frühen Sonntagmorgen einen Taxifahrer angegriffen und verletzt. Laut Polizei konnten sie die Fahrt nicht bezahlen.

Am Ende einer Taxifahrt ist ein Taxifahrer in Blaustein von seinen Fahrgästen angegriffen und verletzt worden. Der 43-Jährige hatte laut Polizei zwei Männer und eine Frau in den Stadtteil Herrlingen gebracht. Bei der Ankunft habe sich herausgestellt, dass keiner der drei genügend Geld für die Fahrt dabei hatte.

Taxifahrer mit Reizgas verletzt

Es habe sich ein Streit entwickelt, einer der Männer sei ausgestiegen und geflohen. Der Mann und die Frau haben zunächst angegeben, Geld holen zu wollen. Doch der Mann habe den Taxifahrer plötzlich gegen den Kopf geschlagen. Als der 43-Jährige am Boden lag, hat ihm laut Polizei noch jemand Reizgas ins Gesicht gesprüht.

Angriff auf Taxifahrer: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Fahrgäste seien in ein nahe gelegenes Haus geflohen. Der Faxifahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei. Die Täter sind noch unbekannt, ermittelt wird noch wegen gefährlicher Körperverletzung. Dazu, wo die Taxifahrt begann, will sich die Polizei derzeit nicht äußern.