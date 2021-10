Tausende Besucher haben am Sonntag bei schönstem Wetter den Ulmer Markt-Sonntag besucht. Die Veranstalter sind in einer ersten Bilanz sehr zufrieden. Auf dem Ulmer Münsterplatz war ein Herbstmarkt aufgebaut, am Nachmittag hatte der Einzelhandel geöffnet. Einen Verkaufsoffenen Sonntag mit Herbstmarkt gab es am Sonntag auch in Günzburg.