Der Tarifstreit in der Textilindustrie ist am Dienstag beendet worden. Vorige Woche waren Beschäftigte auch im Kreis Heidenheim in mehreren Unternehmen in den Warnstreik getreten. Nun haben sich Arbeitgeber und IG Metall auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Die Beschäftigten bekommen in diesem Jahr eine Corona-Beihilfe von 325 Euro. Zudem sollen die Gehälter im nächsten Jahr steigen. Außerdem soll der neue Tarifvertrag eine Laufzeit von 25 Monaten haben und bis Ende Februar 2023 gültig sein. Darauf haben sich Gewerkschaft und Arbeitgeber in der vierten Verhandlungsrunde geeinigt. Vorige Woche hatte es im Kreis Heidenheim noch mehrere Warnstreiks gegeben, unter anderem beim Gurthersteller Stahl in Herbrechtingen sowie beim Medizin- und Pflegeproduktehersteller Hartmann in Heidenheim. Zur Branche gehören der Stofftierhersteller Steiff ebenso dazu wie Autozulieferer.