Am Auftakt der Warnstreiks im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie haben sich laut IG Metall auch Beschäftigte aus Neu-Ulm und Biberach beteiligt. Nach Ablauf der Friedenspflicht um 0 Uhr habe es Arbeitsniederlegungen in den Nachtschichten von Evobus in Neu-Ulm und Handtmann in Biberach gegeben. Die Gewerkschaft fordert mehr Lohn, die Arbeitgeber wollen Lohnerhöhungen in noch unbekannter Höhe erst ab 2022.