Die IG Metall Heidenheim hat im Tarifkonflikt in der Textilindustrie Warnstreiks angekündigt. Nach Auskunft der Gewerkschaft sind am Mittwoch Beschäftigte beim Medizin- und Pflegeproduktehersteller Hartmann in Heidenheim zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Weitere Unternehmen im Kreis Heidenheim sollen noch diese Woche folgen. Laut Internetseite der IG Metall Heidenheim sind auch Standorte in Giengen und Herbrechtingen betroffen. Auch in der dritten Verhandlungsrunde habe es kein Ergebnis gegeben, heißt es weiter. Die Friedenspflicht war Ende Januar ausgelaufen.