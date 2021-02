Mit elf Aktionen im Ostalbkreis will die IG Metall vor der nächsten Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie ihre Forderungen bekräftigen. Start der Aktionen war am Dienstag bei der Maschinenfabrik Seydelmann in Aalen, am Mittwochmorgen ging es bei Zeiss SMT in Oberkochen weiter, teilte die IG Metall auf facebook mit. Die Gewerkschaft wehrt sich gegen Kürzungen tariflicher Standards, fordert eine Beschäftigungssicherung und klare Zukunftsaussichten.