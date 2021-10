Die Tarifverhandlungen beim Einkaufswagenhersteller Wanzl in Leipheim im Kreis Günzburg sind gescheitert. Das hat die IG Metall am Donnerstag mitgeteilt. 99,6 Prozent der IG Metall-Mitglieder an den Wanzl-Standorten in Leipheim und Kirchheim im Unterallgäu haben laut Gewerkschaft das Arbeitgeberangebot abgelehnt. Die angebotene einmalige Lohnerhöhung von maximal 2 Prozent Inflationsausgleich für die nächsten drei Jahre werde von den Arbeitnehmern als Schlag ins Gesicht empfunden, so ein Sprecher der IG Metall. Auch die vom Arbeitgeber angebotene Altersteilzeit hätte die Belegschaft durch Lohnverzicht selbst finanzieren müssen. Erst im vergangenen Jahr wurde bei Wanzl erstmals ein Haustarifvertrag abgeschlossen. Ab 1. Januar 2022 endet nun die Friedenspflicht, dann sind wieder Warnstreiks möglich.