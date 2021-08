per Mail teilen

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagmorgen in der Ulmer Weststadt eine Tankstelle überfallen. Nach Polizeiangaben bedrohte er die Mitarbeiterin in dem Tankstellenshop mit einem Messer. Die Frau konnte jedoch vor das Gebäude fliehen. Der Mann brach die Kasse auf und raubte die Einnahmen. Anschließend fuhr er mit einem Fahrrad davon. Die Fahndung nach ihm verlief zunächst ohne Erfolg.