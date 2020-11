per Mail teilen

Tagesmütter und -väter im Kreis Neu-Ulm bekommen im neuen Jahr mehr Geld für die Kinderbetreuung. Das teilte das Landratsamt mit. Der Jugendhilfeausschuss des Kreistages hatte dies zuvor beschlossen. Im Kreis Neu-Ulm gibt es aktuell 40 Tagesmütter und zwei Tagesväter. Sie betreuen 269 Kinder, die nicht in eine Kita gehen. Für die Kindertagespflege steige die Nachfrage weiterhin stark an, so das Landratsamt.