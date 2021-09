Tag des offenen Denkmals in der Region

In der Region machen am Sonntag viele Städte und Gemeinden beim bundesweiten Tag des offenen Denkmals mit und öffnen Türen, die sonst verschlossen sind.

Extra zum Thema "Schein und Sein“ bietet Schwäbisch Gmünd besondere Stadtführungen zu besonderen Orten. Hinter manchen großartigen Türen steckt nichts weiter, bescheidene Häuser aber können Schmuckstücke beherbergen. Zum Beispiel das Atelier der Dortmunder Goldschmiedin Iris Schamberger. Insgesamt werden in Gmünd neun Führungen am Sonntagnachmittag angeboten, dreimal mit je drei Gruppen.

In Waldstetten fast unzerstörbare Munitionsbunker erkunden

In Waldstetten im Ostalbkreis öffnen die früheren amerikanischen Bunker, in denen die US-Armee im Kalten Krieg Waffen und Munition lagerte, ihre schweren Türen. Die zweistündige Wanderung zu den US-Bunkern startet am Sonntag um 14 Uhr am Spielplatz in Waldstetten.

Außergewöhnliche Wohnungen in Aalen

Gebraut wird hier schon lange nicht mehr, aber in der früheren Grünbaum-Brauerei in Aalen kann man zünftig und niveauvoll leben. Das Brauereigebäude von 1900 ist ein besonderer Industriebau, der heute modern genutzt wird. Im denkmalgeschützten Sudhaus befinden sich acht Loft-Wohnungen, eine hat sogar den historischen Braukessel integriert. Anschauen können Sie sich das am Sonntag um 11:30 Uhr und um 14 Uhr.

Besondere Höhlenführung in Schelklingen

Auch der Hohle Fels bei Schelklingen ist dieses Jahr dabei beim Tag des offenen Denkmals picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Seit 150 Jahren wird im Hohle Fels bei Schelklingen im Alb-Donau-Kreis Archäologie betrieben. Seit Oscar Fraas damit begann. Zum Jubiläum widmet die Stadt dem Archäologie-Pionier ein eigenes Theaterstück in fünf Stationen. Der Schelklinger Archäologe Rudolf Walter lässt die historische Figur im Jahre 2021 auftreten. Man sollte allerdings einen langen Atem für das Stück mitbringen. Es startet um 9:30 Uhr und geht bis 17:30 Uhr. Wer es lieber etwas kompakter mag, für den gibt es Führungen im Hohle Fels ab 12:30 Uhr.

Das gesamte Programm des Tags des offenen Denkmals finden Sie auf der Webseite des Veranstalters.