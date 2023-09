Tag der Schiene 2023: Diese Aktionen sind in Ulm geplant

Um mehr Menschen für die Berufe der Deutschen Bahn zu begeistern, öffnet die Branche bundesweit ihre Türen und Tore. Am Tag der Schiene sind auch am Eisenbahnknoten in Ulm Aktionen geplant.

Wer wollte nicht schon immer mal die Welt aus der Sicht eines Lokführers sehen? Beim Schweißen von Schienen zuschauen? Oder das elektronische Stellwerk der Neubaustrecke Ulm-Wendlingen inspizieren? Beim Tag der Schiene 2023 zeigen Angestellte der Deutschen Bahn ihren Arbeitsalltag.

"Man darf auf Gleisen fahren, auf denen man als Fahrgast sonst nie Zugang hat", sagt ein Angestellter der DB Netz in Ulm dem SWR. Am Hauptbahnhof gibt's Informationen über anstehende Bahnprojekte. Und der Schwäbische Eisenbahnverein kommt mit einer echten Dampfeisenbahn zum Tag der Schiene nach Ulm.

Für die Einen ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. Für die Deutsche Bahn der Versuch, mehr Menschen für das Bahnfahren zu begeistern und die verschiedenen Berufsfelder vorzustellen.

So werden Schienen geschweißt: Am Tag der Schiene in Ulm bekommt man Einblicke in viele verschiedene Berufsfelder der Deutschen Bahn. SWR Verena Hussong

Mehr als 1.400 offene Stellen in Baden-Württemberg

Rund 715 Nachwuchskräfte wurden in Baden-Württemberg in diesem Jahr eingestellt. Darunter Auszubildende, aber auch Dualstudierende. Eine Rekordzahl, sagt eine Sprecherin dem SWR. Hinzukommen mehr als 2.600 externe Einstellungen. Dennoch: Auf dem Karriereportal sind noch immer mehr als 1.400 Stellen in Baden-Württemberg offen.

Tag der Schiene 2023: 22 Aktionen landesweit

Von 180 Veranstaltungen bundesweit, finden 22 in Baden-Württemberg statt. So öffnen die Rangierbahnhöfe in Stuttgart-Kornwestheim und der Rangierbahnhof in Mannheim ihre Tore. Im Stuttgarter Hafen präsentiert die DB Cargo ihre Lokomotiven und Waggons und die Bahnhofsmission gibt Einblicke in ihre Arbeit.

Die Hauptschauplätze in Ulm konzentrieren sich auf den Bahnhofsvorplatz, den ZOB West in der Schillerstraße bei der DB Netz und in der Beringerstraße bei der DB Regio. Am Samstag beginnen die Aktionen um 10 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr.