Tag der offenen Tür in der JVA Gotteszell

Schlange stehen für einen Blick hinter Gitter. Tausende wollten am Wochenende in Schwäbisch Gmünd ins Gefängnis. Die Justizvollzugsanstalt Gotteszell, das größte Frauengefängnis in Baden-Württemberg, hatte zu einem Tag der offenen (Gefängnis-) Tür eingeladen. Video herunterladen (13,9 MB | MP4) Besucher werfen Blick in Gefangenenalltag in JVA Gotteszell Die Besucher kamen, um einmal hautnah zu spüren, wie sich eine Gefängnistür hinter ihnen schließt. Die Beschäftigten der JVA erzählten aus ihrem Alltag und dem Leben mit den Gefangenen. Anlass für den Aktionstag war die jetzt abgeschlossene Teilrenovierung des Gefängnisses im ehemaligen Kloster. 17 Millionen Euro für die Sanierung der JVA Gotteszell 17 Millionen Euro hat die Sanierung gekostet. Entstanden ist ein modernes Justizgebäude. Die Besucher sahen nicht nur die Zellen und den Kreuzgang des Klosters, auch Freizeit- und Werkräume. Aktuell sind in Schwäbisch Gmünd mehr als 300 Frauen inhaftiert. Besucher des Tags der offenen Tür zeigten sich beeindruckt von dem renovierten Gebäude, aber auch von den Resozialisierungsmaßnahmen in der JVA. Frauengefängnis seit 1808 Schon seit dem Auszug der letzten Klosterbewohner 1808 wurde das Kloster als Zuchthaus und württembergisches Landesgefängnis genutzt. Anfangs waren sowohl Männer als auch Frauen inhaftiert. Erst nach dem Inktrafttreten des neuen Reichsstrafgesetzbuches 1871, das einen getrennten Strafvollzug von Männern und Frauen vorschrieb, wurde Gotteszell ein Frauenzuchthaus. In der NS-Zeit war Gotteszell das erste Frauenkonzentrationslager in Württemberg. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das ehemalige Kloster weiter als Justizvollzugsanstalt genutzt.