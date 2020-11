In Zeiten von Corona gibt es für das Einkaufen im Ulmer Tafelladen Zeitfenster und strenge Regeln. Eine Belastung für Kunden und Einrichtung. Es soll im Laden aber auf jeden Fall weitergehen.

Gut ein Dutzend Menschen steht bereits in der Warteschlange. Sie halten 1,5 Meter Abstand zu einander, den unteren Teil des Gesichts haben sie mit Masken bedeckt, die Blicke sind auf die Eingangstür fixiert. Hier warten Menschen, deren Einkommen, Sozialhilfe oder Rente im Monat nicht für das Nötigste reicht.

Die Warteschlange wird sich auch in den nächsten 20 Minuten nicht bewegen. Erst danach öffnet der Ulmer Tafelladen seine Pforten. Drinnen werden hektisch die letzten Vorkehrungen getroffen. Mitarbeiter schieben grüne Klappkisten mit Obst und Gemüse hin und her, räumen Kühlwaren in Regale und platzieren Brot und Gebäck in eine Vitrine.

Im Ulmer Tafelladen können Bedürftige Obst, Gemüse und auch Kühlwaren einkaufen. SWR Sarah Umla

Die Corona-Pandemie stellt auch die Tafelläden vor eine große Herausforderung. Claudia Steinhauer, Abteilungsleiterin Soziale Dienste, ist für die Tafelläden des Deutschen Roten Kreuzes in der Region zuständig. "Wir geben uns große Mühe, unser Hygienekonzept weiter beizubehalten", sagt sie. Hier gilt: Maskenpflicht, Abstand wahren und Hände desinfizieren. Am Eingang steht dafür ein Desinfektionsmittel-Spender bereit.

Der Ulmer Tafelladen ist klein. Schon vor der Corona-Pandemie konnten hier lediglich 20 Kunden gleichzeitig einkaufen. Jetzt sind es nur noch acht. Sonst könnten die Abstände nicht eingehalten werden, erläutert Claudia Steinhauer. Aktuell kämen deutlich weniger Menschen als vorher. Das bedeute aber nicht, dass der Bedarf geringer sei.

"Menschen haben Angst, sich zu infizieren"

"Ich denke, dass es grundsätzlich mehr Menschen gibt, die Hilfe benötigen", sagt Steinhauer. Die Räumlichkeiten seien aber klein und die Leute hätten dadurch Angst, sich zu infizieren. Da werde der große Discounter, der zwar teurer sei, dann doch bevorzugt.

Angst hat auch eine Rentnerin, die bereits vor dem Tafelladen in der Schlange steht. Sie beobachtet die gestiegenen Infektionszahlen mit Sorge. Eine Alternative zum Tafelladen habe sie aber nicht. "Ich muss halt ab und zu ins Lädle, weil es nicht reicht. Ich brauche ein paar Lebensmittel zum Überleben."

Betroffene fühlen sich von der Politik im Stich gelassen

Ein paar Meter hinter ihr steht ein Mann. Er hat vor kurzem noch in der Gastronomie gearbeitet. "Ich habe jetzt zwei Monate Verdienstausfall." Er fühlt sich von der Politik im Stich gelassen. "Mit so wenig Geld klar zu kommen. Ich habe immer versucht, selbst Geld zu verdienen, nur jetzt mit Corona..."

Auch eine junge Mutter steht in der Warteschlange. Ihre Situation hat sich während der Corona-Pandemie nicht geändert. "Es ist nicht viel anders als früher." Sie sei froh, dass es weiterhin die Möglichkeit gibt, hier einzukaufen, sagt sie.

Vorne an der Schlange gibt es nun auch Bewegung, die ersten Kunden treten mit ihren Einkaufstrolleys in den Tafelladen. Lange und viel reden möchte hier niemand. Viele Kunden winken ab, wollen einfach nur in Ruhe einkaufen - mit Abstand, Maske und Wartezeit.

Ulmer Tafelladen will weitermachen

Daran wird sich wohl auch nicht viel ändern, selbst wenn der Teil-Lockdown über den November hinaus andauern sollte. Da ist sich Steinhauer sicher: "Die Lebensmittel werden weiterhin eingesammelt. Die Frage ist dann, ob noch mehr Kunden wegbleiben, aus Angst, sich zu infizieren."