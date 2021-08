per Mail teilen

In der Heidenheimer Fußgängerzone steht eine Schlittschuhbahn. Keine Eislauf-Anlage. Gefahren wird auf Kunststoff-Platten. Das spart Wasser und Strom. Ein Sommervergnügen für zwei Wochen.

Üblicherweise entstehen im Sommer Strände in den Innenstädten, mit Liegestühlen. In Heidenheim ist Pirouetten drehen angesagt. Auf dem Eugen-Jaekle-Platz steht eine Schlittschuh-Bahn. Von Samstag an darf hier zum Doppel-Axel angesetzt werden - wenn man's kann. Und das mitten im Hochsommer.

Mitten in der Heidenheimer Innenstadt, auf dem Eugen-Jaekle-Platz, kann man jetzt zwei Wochen lang Schlittschuh laufen. SWR Hannah Schulze

Für Andi Trautner ist das die Zukunft des Schlittschuh-Laufens, zumindest im Freizeit-Bereich. Ökologisch und ökonomisch gleichermaßen, davon ist der Regionalmanager des Schweizer Unternehmens Glice überzeugt. Die synthetische Schlittschuh-Bahn benötigt weder Wasser noch Strom. Gefahren wird auf zwei mal ein Meter großen Kunststoffplatten, die wie ein Parkettboden ineinander geschoben werden. Und mit ganz normalen Schlittschuhen. "Die Kufen werden nach zwei, drei Minuten relativ warm, bis zu 60 Grad", erklärt er. Das Eisen schneidet die Moleküle auf, sie kommen an die Oberfläche, und auf ihnen gleitet man, fast wie auf normalem Eis", versichert Trautner, der jahrelang Eishockey gespielt hat.

Fast kein Unterschied zu normalem Eis

Die Rollkunstabteilung des Heidenheimer Sportbunds durfte die synthetische Schlittschuh-Bahn schon vor der Eröffnung testen. "Es fährt sich genau so gut wie auf Eis", so das Fazit einer erfahrenen Rollkunst-Läuferin. Ein bisschen anstrengender, Eis ist etwas rutschiger, hat sie festgestellt. Ihr Tipp: Kufen drei Minuten lang warm fahren, zu anspruchsvolleren Drehungen oder Figuren ansetzt, dann funktioniert es.

Probelauf der Rollkunstläuferinnen des Heidenheimer Sportbundes war am Donnerstag. SWR Hannah Schulze

Auch Autoindustrie nutzt synthetische Eisflächen

Die umweltschonende Schlittschuh-Technik ist mittlerweile in Eislaufhallen auf der ganzen Welt verlegt. In Hotel- und Freizeitanlagen. Und auch die Automobilindustrie hat sie entdeckt. Das Schweizer Unternehmen rüstet die Teststrecken von BMW aus, um echtes Eis zu simulieren. John-Charles Simon ist ebenfalls ein Fan der neuen Freizeittechnik, die vor gerade mal drei Jahren ihren Durchbruch hatte. Simon ist erster Vorsitzender der Heidenheimer Dienstleistungs- und Handelsvereinigung. Sie hat die Anlage erst gemietet, dann gekauft. Ursprünglich war es als Aktion für die vergangene Advents- und Weihnachtszeit geplant, doch die anschwellenden Corona-Infektionen machten den Heidenheimern einen Strich durch die Rechnung. Kurzerhand haben sie eine Sommeraktion daraus gemacht.

Kommenden Winter Kunststoff-Schlittschuhlauf im Stadtpark

Zwei Wochen lang - bis Mitte August - wird die Kunststoff-Schlittschuhbahn auf dem Heidenheimer Eugen-Jaekle-Platz stehen. Drei Euro kostet die halbe Stunde, Schlittschuhe können ausgeliehen werden, man darf aber auch die eigenen mitbringen. Im kommenden Winter will die Dienstleistungs- und Handelsvereinigung die Bahn erneut aufbauen - größer als jetzt, und im Stadtpark, der "Georges-Levillain-Anlage". Unter Bäumen untergehakt zu Walzerklängen dahingleiten. Schöne Aussichten.