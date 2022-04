Stadtwerke treiben Ausbau des Glasfasernetzes voran

Rund 900 Hausanschlüsse sollen in Ulm bis zum Herbst nach Angaben der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) an das Glasfasernetz angeschlossen sein. Im nächsten Jahr sollen mehr als 600 weitere folgen. Der Bereich "Auf dem Kreuz" in Ulm soll bereits im Mai freigeschaltet werden, es folgen die Ost- und die Neustadt. Ab nächstem Jahr sind dann das historische Fischerviertel und das Dichterviertel in Ulm an der Reihe. Mehr als 640 Hausanschlüsse sollen in diesen Bereichen laut SWU Zugang zum Glasfasernetz bekommen. Die Betroffenen werden jetzt angeschrieben. Dabei ist die Situation im Fischerviertel laut einer Sprecherin der SWU arbeitsaufwändiger wegen der historischen Bausubstanz und des Kopfsteinpflasters. Auch im Dichterviertel müssen sich Anwohnerinnen und Anwohner auf umfangreichere Tiefbauarbeiten einstellen. Dort sind im kommenden Jahr zusätzlich zum Ausbau des Glasfasernetzes Arbeiten am Fernwärmenetz und zur Vorbereitung der Landesgartenschau 2030 geplant.