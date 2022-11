So erklären Kinder aus Ulm wichtige Fußball-Begriffe

WM in Katar

Es gibt in Deutschland gefühlt Millionen an Fußballexperten, die es besser wissen, als Bundestrainer Hansi Flick. Aber selbst die können von Kindern aus Ulm noch was lernen.

Fußballexperten müssen bei einer Weltmeisterschaft nicht groß sein. Das beweisen die U10 des SSV Ulm 1846 Fußball und die Kinder des Sportkindergartens der TSG Söflingen. Der Torwart Einer darf beim Fußball den Ball auch in die Hand nehmen. Die WM-Kids erklären die Rolle des Torwarts. Video herunterladen (6,3 MB | MP4) Der Elfmeter Manchmal zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Die WM-Kids zeigen und erklären den Elfmeter. Video herunterladen (5,3 MB | MP4) Die gelbe und die rote Karte Wer grätscht oder schubst, den bestraft der Schiedsrichter. Die WM-Kids erklären die gelbe und rote Karte. Video herunterladen (6,2 MB | MP4) Die Auswechselbank Beim Fußball sitzen einige Spieler nur neben dem Spielfeld und schauen zu. Die WM-Kids nehmen auf der Auswechselbank Platz. Video herunterladen (4,7 MB | MP4) Der Torjubel Das machen Kinder und Erwachsene beim Fußball am liebsten. Die WM-Kids zelebrieren den Torjubel. Video herunterladen (5,9 MB | MP4) Die Kinder vom Sportkindergarten der TSG Söflingen: David, Valentin, Vincent, Hanna, Jonathan, David, Henry, Frederik, Livia, und Franka. Und das sind die Kinder der U10 des SSV Ulm 1846 Fußball: Noah, Danilo, Filip, Thiago, Dean, Davud, Julian, Esat, Kenan und Gabriel.