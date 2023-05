"Südwest Presse" und "Heidenheimer Zeitung" nach Hackerangriff online

per Mail teilen

Zwei Tage nach einem Hackerangriff auf einen Dienstleister sind die Onlineangebote der Ulmer "Südwest Presse" und der "Heidenheimer Zeitung" seit Samstagnachmittag wieder erreichbar.

Im Laufe des Samstags sind die Onlineangebote von "Südwest Presse" und "Heidenheimer Zeitung" wieder aufrufbar gewesen. Seit Donnerstag waren die Internetseiten des Zeitungshauses Neue Pressegesellschaft mit Sitz in Ulm offline. Hintergrund war ein Hackerangriff auf einen Dienstleister des Medienhauses, der die Internetseiten bereitstellt.

Kundendaten der "Südwest Presse" nicht betroffen"

Betroffen waren unter anderem auch das "Haller Tagblatt" in Schwäbisch Hall und das "Hohenloher Tagblatt" aus Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall). Ein direkter Angriff auf die Systeme des Verlags habe nicht stattgefunden. Kundendaten seien auf anderen Servern gespeichert. Daher gehe man nicht davon aus, dass auch personenbezogene Daten betroffen waren.

Onlineangebot umgezogen

Die Seiten seien nun auf einen neuen Server umgezogen, teilte die "Südwest Presse" in einem Newsletter mit. Es könne daher sein, dass in den ersten Stunden und Tagen nicht alles in gewohnter Qualität oder Geschwindigkeit laufe.