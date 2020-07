Millionen Menschen kennen den Ulmer Meteorologen Sven Plöger vom Wetterbericht im Fernsehen. Plöger ist aber auch Autor und dreht zudem Dokumentationen. Sein Film "Wie die Alpen unser Wetter machen" ist am Montagabend um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen.

Das jüngste Buch von Diplom-Metereologe Sven Plöger ist gerade erst erschienen. Der Titel "Zieht euch warm an, es wird heiß!" nimmt vor allem die Auswirkungen des Klimawandels auf unser Wetter ins Visier, es beschäftigt sich aber auch mit der aktuellen Corona-Krise. Wir haben Sven Plöger zu seinem neuen Buch und zu seiner Dokumentation über den Einfluss der Alpen auf unser Wetter befragt.

Der Ulmer Meteorologe Sven Plöger untersucht die Auswirkungen des Klimawandels auf unser Wetter SWR

SWR: Herr Plöger, welchen Einfluss haben denn die Alpen auf unser Wetter?

Sven Plöger: Die sind quer - also das war jetzt ein ganz toller Satz. Die Alpen stehen also Breitenparallel. Das heißt, alle Strömungen von Norden und Süden gehen immer gegen die Alpen und müssen irgendwie drüber. Würde es die Alpen aber nicht geben und das zeigen wir auch in der Doku (wir machen die Alpen da mal "platt" und zeigen, was dann wettermäßig passieren würde), dann hätten wir wesentlich extremere Ereignisse.

Gehört dazu auch das Phänomen, das jeder Wanderer, aber auch Skifahrer kennt, nämlich - dass das Wetter in den Alpen extrem schnell umschlagen kann?

Das ist eben auch diese Verdichtung durch die Berge. Man ist auf den Bergen und dann strömt die Luftmasse unmittelbar gegen den Berg. Wenn die sich jetzt anfeuchtet, dann haben wir durch die Wirkung dieses Staus unmittelbar die Situation, dass wir möglicherweise gerade noch im Sonnenschein standen und eine Viertelstunde später im dichtesten Nebel mit Sichtweiten von vielleicht 20 Metern.

Oder die Entwicklung der Thermik: Die Berghänge sind ja schräg. Und bei uns hier in den nördlichen Breiten scheint die Sonne auch schräg. Das heißt, die scheint dann gern auch mal senkrecht auf solche Flächen und das verstärkt die Thermik. Wer sich in den Bergen aufhält, muss keine Angst haben, aber mit einem wahnsinnigen Respekt in der Natur unterwegs sein, um da nicht sinnloses Zeug zu tun.

Jetzt wissen Sie wahrscheinlich viel über die Alpen und noch mehr über das Wetter. Gab es was während der Dreharbeiten etwas, das Sie dazugelernt haben oder was Sie überrascht hat?

Was für mich wirklich noch mal sehr eindrücklich war, das kommt gleich am Anfang der Dokumentation - da sieht man eine Szene aus dem spannenden Spielfilm, bei der damals diese Eiger-Nordwand-Besteigung missglückt ist. Und dann, unmittelbar danach, stehe ich in der Eiger-Nordwand und bin etwas leichter dahin gekommen. Und es ist ein massiver Hagelschauer, der just in dem Moment stattfand. Das konnten wir uns nicht aussuchen bei der Planung. Dann steht man dort und erlebt die Wetterintensität.

Wollten Sie in den Alpen auch zeigen, was der Klimawandel tatsächlich anrichtet, weil man da ganz deutlich an den Gletschern sieht, wie diese weg schmelzen?

Unbedingt. Man kann wirklich aktuell sehen, wie sich das verändert, auch wegen des zurückgehenden Permafrosts oberhalb von 2.600 Metern. Da sieht man wirklich, dass die Alpen bröckeliger werden.

Und nur mal so, weil manche Leute sich schwer tun mit einer Einordnung: Wenn wir überhaupt nichts machen, dann wird es auf diesem Globus vier Grad wärmer. Das muss man mal vergleichen. In der letzten Eiszeit vor 11.000 Jahren war es global vier Grad kälter als heute. Da waren die Alpen nicht mehr sichtbar. Alle Täler waren gefüllt mit Eis. Das war wie so eine Art Eis-Gugelhupf. Da war Berlin unter 500 Meter Eis, Skandinavien unter zwei, drei Kilometer hohem Eis. Eine vier Grad kältere Welt ist eine ganz andere Welt als die heutige. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich eine vier Grad wärmere Welt auch eine ganz andere Welt.

Ihr aktuelles Buch hat den Titel "Zieht euch warm an, es wird heiß!". Dabei geht es um die Klima-Krise. Jetzt gibt es aber aktuell auch die Corona-Krise. Kommt das Buch jetzt zu einem schlechten Zeitpunkt, weil die Corona-Krise der Klima-Krise momentan den Rang abläuft?

Corona hat sich natürlich vor alles geschoben. Das ist gar keine Frage, es war für uns alle auch wichtig und unmittelbar. Und dann ist da natürlich das Klimathema. Seit 2018, insbesondere durch die Trockenheit, war das Thema Klimawandel ganz weit oben. Die Leute haben sich viele Sorgen um die Klimaveränderungen gemacht. Und dann kam eben Corona. Das war auch für mich beim Schreiben des Buches sehr spürbar.

Corona ist ja eine Sache von Wochen und Monaten. Wir haben durch Corona eine sehr spontane Bedrohung erfahren. Wir haben gewusst, wir können betroffen sein, die Eltern, die Großeltern, Familie insgesamt, Freunde. Die Bedrohung war konkret, wir haben dann auf die Wissenschaft sofort gehört. Wir waren bereit zu diesem Shutdown am Anfang. Und wir haben auch den Beweis bekommen, dass Länder wie Deutschland, die sich ziemlich vernünftig verhalten haben, wesentlich besser aus der Krise gekommen sind als Länder, wo Populisten vorne standen wie Brasilien mit Bolsonaro oder die USA mit Trump. Das hat auch viel damit zu tun, wie sich eine Gesellschaft vernünftig mit der zur Verfügung stehenden Zeit verhält.

Ziehen Sie da Parallelen von Corona zur Klima-Krise, nur dass die Klima-Krise sich über einen weitaus größeren Zeitraum erstreckt als Corona?

Aus dem Zwang und aus der Tatsache, dass wir auf die Wissenschaft gehört haben, können wir ja etwas lernen. Wir können lernen, damit umzugehen und Schlüsse daraus zu ziehen. Beispielsweise der Hyperkonsum: Ist der eigentlich das einzige Streben, wonach wir uns orientieren sollen? Das tägliche Hamsterrad höher, schneller, weiter, mehr kaufen, kaufen, kaufen? Viele Menschen, Freunde von mir, mit denen ich gesprochen habe, Zuschauer, die mich angeschrieben haben, haben in dieser Zwangsentschleunigung gespürt, dass es plötzlich ein Zeitfenster gab, um nachzudenken. Der Philosoph Richard David Precht hat mal gesagt, dieser Hyperkonsum ist die Droge der Wertfreien, das fand ich sehr schön ausgedrückt.

Wollen wir wieder Werte? Plötzlich, mit diesem Moment, habe ich einen Impuls, den ich doch umsetzen kann, wenn ich über Klima und Klimawandel nachdenken. Denn die Sorge ist ja nicht weg dadurch, dass Corona sie überdeckt. Dieser Moment war für mich beeindruckend. Deswegen ist das der maßgeblicher Teil dieses Buches geworden. Wenn man so will, ist der Klimawandel eigentlich ein Asteroideneinschlag in Superzeitlupe. Der geht so langsam, dass wir damit nicht klarkommen. Wir schieben erst mal alles auf. Wir hören auch nicht mehr in der Form auf die Wissenschaft. Eher neigen wir dazu, Geschichten zu entwickeln, durch die wir dann auch vielleicht unser eigentlich gar nicht Klima freundliches Verhalten rechtfertigen.