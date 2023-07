Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim hat ein Testspiel beim SV Mergelstetten mit 14 zu 0 gewonnen. Trotz des Resultats war es auch für den Kreisligisten ein toller Tag.

In und um Heidenheim kribbelt es schon gewaltig. Es sind nur noch wenige Wochen, bis die Saison in der Fußball-Bundesliga beginnt. Und passend zur Vorfreude gab es ein munteres Scheibenschießen beim Kreisligisten SV Mergelstetten, einem Heidenheimer Stadtteil-Verein. "Das Wichtigste in solchen Spielen ist, dass sich keiner verletzt. Das war heute ein rundum gelungener Nachmittag“, so Heidenheims Aufstiegs-Trainer Frank Schmidt nach dem Spiel.

Schönes Wetter, schöne und vor allem viele Tore: Das Freundschaftsspiel des Bundesligisten 1.FC Heidenheim beim SV Mergelstetten war am Sonntagnachmittag für alle Beteiligten ein echtes Erlebnis. Der Kreisligist hatte das Spiel mit dem FCH vor der Corona-Pandemie vereinbart. Es war das Geburtstagsgeschenk für die Fußball-Abteilung des Clubs zum 100. Jubiläum. Der Fußball-Platz des SV Mergelstetten liegt nur wenige hundert Meter von der Voith-Arena in Heidenheim entfernt. So sahen rund 2.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für beide Teams sozusagen ein Heimspiel.

Ein perfekter Tag für den SV Mergelstetten. IMAGO Imago

Fünf Minuten stand die Null

Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt und lässt sich über 90 Minuten so zusammenfassen: Der SV Mergelstetten verteidigte und der 1. FC Heidenheim griff an. Sieben Heidenheimer Tore gab es vor der Pause, sieben danach. Acht Klassen Unterschied waren auf dem Platz zu sehen.

"Geil war es dennoch, vor so einer Kulisse zu spielen."

Bei den Hausherren hatte Daniele Russo die Chance seines Lebens, einmal in der Karriere, ein Tor gegen einen Bundesligisten zu schießen. "Mir sprang der Ball leider vom Fuß, ich wollte ihn noch kontrollieren, hat leider nicht geklappt. Geil war es dennoch, vor so einer Kulisse zu spielen" sagte der Stürmer nach dem Spiel.

Ersatz-Torhüter wird "Man of the Match"

So schlüpfte ein anderer in die Rolle des "Spielers des Tages". Der Ersatz-Torhüter des SV Mergelstetten, Patrick Reichenbach. Er wurde Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt. Nach tollen Paraden gab es für ihn mehrfach Szenenapplaus von den Rängen. "Mir haben das Alter und die Erfahrung geholfen, doch einige Bälle zu halten", so Reichenbach.

Er verhinderte mit tollen Paraden eine höhere Niederlage: Der Torhüter des SV Mergelstetten Patrick Reichenbach (grünes Trikot). IMAGO Imago

Noch Hausaufgaben für Stadt und Verein

Es gibt vor dem Liga-Start noch viel zu tun in Heidenheim. Der Vorstandsvorsitzende des FCH, Holger Sanwald, hat dabei zwei Punkte: Das Stadion und den Kader. Im Stadion muss noch einiges umgebaut werden, unter anderem für mehr Kameras. Beim Kader ist der Verein noch zurückhaltend. Möglich, dass der eine oder andere Spieler den Club noch verlässt. Möglich ist es auch, dass Spieler dazukommen. "Die Leistungsträger sind geblieben, damit bleibt die Euphorie in der Mannschaft. Das ist ein Vorteil, von dem wir in den letzten Jahren auch profitiert haben", sagt Sanwald.

Dass die Euphorie auch auf die Stadt überschwappt, hofft Oberbürgermeister Michael Salomo (SPD). Sein Gemeinderat erarbeitet derzeit noch ein Verkehrskonzept, damit sich das Chaos bei Heimspielen in Heidenheim in Grenzen hält. Salomo sieht es gelassen: "Egal, ob in München oder in Berlin die Stadien ausverkauft sind, auch dort stehen sie danach auf fünfspurigen Straßen im Stau. Wir freuen uns, dass die Bundesliga und ganz Deutschland in Heidenheim zu Gast ist."