Super-Recogniserin sagt im Paketbomben-Prozess aus

Am Heidelberger Landgericht geht am Freitagmorgen der so genannte Paketbomben-Prozess weiter. Angeklagt ist ein Mann aus Ulm. Vorgesehen sind weitere Zeugenbefragungen, darunter ist auch eine sogenannte Super-Recogniserin der Polizei. Super-Recogniser können Personen auf Überwachungsvideos erkennen - auch dann, wenn das Material unscharf ist oder deren Gesichter teils verdeckt sind. Das ist auch bei den Videoaufzeichnungen einer Postannahmestelle in Ulm so. Dort soll der Angeklagte die explosiven Sendungen abgeschickt haben. Zum Prozessauftakt vergangene Woche hatte der 66-Jährige alle Tatvorwürfe bestritten. Er soll im Februar dieses Jahres drei Pakete mit Sprengstoff an Nahrungsmittelhersteller in Eppelheim, Neckarsulm und Pfaffenhofen geschickt haben.