per Mail teilen

Am Ulmer Hauptbahnhof soll ein neuer südlicher Zugang eine direkte Verbindung zum Omnibusbahnhof schaffen. Dafür haben sich Vertreter der Stadt, der Bahn und des Verkehrsministeriums sowie mehrere Landtagsabgeordnete am Dienstag bei einem Ortstermin ausgesprochen. Vereinbart wurde, dass zunächst die Stadt Ulm eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gibt und die Bahn eine bestmögliche Umsetzung prüft.