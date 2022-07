Suche nach Waldbrandstifter per Hubschrauber

Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch in Ellwangen (Ostalbkreis) per Hubschrauber nach einem möglichen Waldbrandstifter gesucht. Laut einem Polizeisprecher hatte ein Passant ein Feuer in einem Waldgebiet entdeckt und ausgetreten. Da die Polizei davon ausgeht, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde, wurde sofort eine Fahndung eingeleitet, auch per Hubschrauber. Gefunden wurde niemand.