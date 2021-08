per Mail teilen

Die Polizei in Nördlingen sucht den Hersteller und Besitzer von zwei selbst gebastelten Waffen. Angestellte der Stadt hatten in einem Blumenbeet eine Streitaxt und eine 22 Zentimeter lange Messerklinge gefunden, beide mit einem Stiel aus Kunststoff und Lötdraht befestigt. Obwohl es sich um selbstgebaute Waffen handele, so die Polizei, könne man Andere damit schwer verletzen.