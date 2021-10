Suche nach vermisstem Mädchen aus Holzheim

per Mail teilen

Im Kreis Dillingen sucht ein Großaufgebot nach einem 11-jährigen Mädchen. Das Kind aus Holzheim-Eppisburg ist seit Samstagnachmittag spurlos verschwunden. Die leiblichen Eltern sollen Sektenmitglieder sein.

Die 11-jährige Shalomah Hennigfeld hatte am Samstag gegen 15 Uhr das Wohnhaus in Holzheim-Eppisburg (Kreis Dillingen) verlassen. Das Mädchen wollte zum Joggen, kehrte aber nicht wieder heim. Das Kind lebt laut Polizei nicht bei seinen leiblichen Eltern. Am Samstagabend wurde die Polizei verständigt. Bekannte Joggingstrecken wurden abgesucht. Mehrere Polizeistreifen, ein Spürhund und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Zunächst ohne Erfolg.

Die 11-jährige Shalomah Hennigfeld wird in Holzheim-Eppisburg (Kreis Dillingen) seit Samstag (16.10.) vermisst. Polizei Dillingen

Rund 100 Helfer suchen nach dem Mädchen

Am Sonntag wurde die Suchaktion fortgesetzt. Wie ein Polizeisprecher dem SWR sagte, wird die Polizei dabei von rund 100 Helfern von Feuerwehr und Rettungshundestaffel unterstützt. Außerdem wurde das Foto des Mädchens veröffentlicht, in der Hoffnung auf mögliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Ermittlungen auch gegen leibliche Eltern

Wie der Polizeisprecher sagte, ermittelt die Kripo auch, ob die leiblichen Eltern in Zusammenhang mit dem Verschwinden des Kindes stehen. Zu Einzelheiten wollte sich der Sprecher nicht äußern.

Eltern sollen Sektenmitglieder sein

Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks sollen die leiblichen Eltern des Mädchens Mitglieder der Sekte "Zwölf Stämme" sein. Das Mädchen ist demnach seit acht Jahren bei einer Pflegefamilie untergebracht. Seine Eltern hatten es laut dem Pflegevater zuletzt Ende September besucht. Er hält es für wahrscheinlich, dass die leiblichen Eltern die Zwölfjährige beim Joggen abgepasst und mitgenommen haben.

Entführung nach Tschechien?

Die Eltern leben mit den zwei Geschwistern des Mädchens bei der Gemeinschaft der "Zwölf Stämme" in Tschechien. Dort seien sie gut informierten Quellen zufolge seit einigen Tagen nicht mehr gesehen worden. Nach einer Razzia im Jahr 2013 bei der damals in Klosterzimmern (Kreis Donau-Ries) lebenden Gemeinschaft der "Zwölf Stämme" waren den Eltern der rund 40 minderjährigen Kinder das Sorgerecht entzogen worden, u.a. weil Schläge zu den Erziehungsmethoden der Sekte gehören.

Hinweise nimmt Polizei in Dillingen entgegen

Das Mädchen ist zirka 1,40 Meter groß, schlank und hat braune, schulterlange Haare. Sie war zuletzt mit einer schwarzen Laufhose und einem weinroten Sporttop bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Dillingen entdecken (09071/560).