Die Polizei in den Kreisen Neu-Ulm und Unterallgäu sucht nach einem vermissten 16-Jährigen. Der Jugendliche war Montagabend nicht wie vereinbart in eine Jugendeinrichtung in Memmingen zurückkehrt. Er hatte laut Ermittlungen der Polizei zunächst einen Freund in Illertissen-Betlinshausen (Kreis Neu-Ulm) besucht. Danach war er weiter mit dem Bus nach Illertissen gefahren. Dort verliert sich die Spur des 16-Jährigen. Der Jugendliche ist zirka 1,60 Meter groß und trug zuletzt eine grüne Jacke und eine hellgraue Jogginghose.