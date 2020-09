In Ellwangen haben viele Einsatzkräfte in der Nacht zum Donnerstag nach einem 79-jährigen Mann aus einer Pflegeeinrichtung gesucht. Auch Suchhunde und ein Hubschrauber wurden eingesetzt. Der orientierungslose Mann wurde nachts um halb drei Uhr in der Ellwanger Innenstadt gefunden. Er hatte bereits am Mittwochmorgen sein Pflegeheim verlassen.