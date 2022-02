Suche nach Tatmesser eingestellt

Die Kriminalpolizei hat die Suche nach einem Tatmesser eingestellt, mit dem im Dezember ein Mann nach einem Trinkgelage in Neu-Ulm lebensgefährlich verletzt worden sein soll.

Die Kriminalpolizei hat die Suche nach einem Tatmesser eingestellt, mit dem im Dezember ein Mann in Neu-Ulm lebensgefährlich verletzt worden sein soll. Taucher hatten drei Mal in der Donau nach dem Messer gesucht, zuletzt am Dienstag. Allerdings auch dieses Mal ohne Erfolg. Kurz vor Weihnachten hatte es vor der früheren Gaststätte "Bad Wolf" nach einem Trinkgelage eine blutige Auseinandersetzung gegeben. Ein 40-jähriger Mann wurde durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Sein Leben konnte durch eine Notoperation gerettet werden. Der mutmaßliche 40-jährige Täter sitzt in Untersuchungshaft.