Das Ulmer Münster mit dem höchsten Kirchturm der Welt ist eine Dauerbaustelle. Der Münsterbaumeister oder die Münsterbaumeisterin spielt deswegen eine wichtige Rolle. Die Stelle muss nun neu besetzt werden.

Ulms Münsterbaumeister Michael Hilbert war an Ostern überraschend gestorben. Die Trauerfeier war am vergangenen Freitag. Nun ist die Stelle ausgeschrieben, die Suche hat begonnen. Dekan Ernst-Wilhelm Gohl hat im Interview erklärt, wie die Suche abläuft und wer gesucht wird.

Ulms evangelischer Dekan Ernst-Wilhelm Gohl SWR

SWR: Wer kümmert sich denn derzeit um die Münsterbaustelle?

Ernst-Wilhelm Gohl: Gott sei Dank haben wir viele fähige Mitarbeiter. Und da gibt es als zweite Position hinter Münsterbaumeister den Hüttenmeister. Und der ist sowieso damit beauftragt, alle Planungen operativ umzusetzen. Da hat Michael Hilbert so weitsichtig und langfristig vorgeplant, dass wir jetzt gerade in der Umsetzungsphase sind, wo sowieso der Hüttenmeister ganz gefordert ist. Und er macht das vorzüglich.

Was ist denn gerade die größte Baustelle?

Also, wir haben nach wie vor bis 2023 den Westturm, den Hauptturm, wo die Sanierungsarbeiten laufen. Dann haben wir im August die Reinigung vom Kanzeldeckel gehabt, und wir sind gerade mittendrin in den Vorplanungen vom Nordturm. Der Gerüstbau, der war auch noch von Herrn Hilbert geplant, und jeder, der am Münster vorbeiläuft, sieht, das der Aufbau des Gerüstes abgeschlossen ist, und so sind wir im Zeitplan.

Teile des Ulmer Münster sind wegen Bauarbeiten eingerüstet SWR Sabine Bauer

Also, ein Chorturm ist jetzt komplett eingerüstet. Sieht man das Münster überhaupt je ohne Gerüst?

Es wäre schlecht, wenn wir das Münster ohne Gerüst sehen würden. Dann hätten wir nämlich kein Geld, um die Renovierungsmaßnahmen durchzuführen. Natürlich würde sich jeder freuen, wenn es kein Gerüst gäbe. Aber es ist so ein großes Gebäude, da muss man immer etwas renovieren oder sanieren. Und deshalb sind wir froh, dass wir Gerüste haben.

Liegt das auch an der Umweltverschmutzung, der der Sandstein nicht standhält?

Man muss sagen, die Luftqualität ist besser geworden. Wir sehen oben Flechten und Moose, das ist ein Zeichen, dass es gute Luft ist, viel besser als vor hundert Jahren, wo noch jeder mit seinem Holzofen geheizt hat. Aber die Witterung und die starken Temperaturschwankungen, die setzen dem Stein natürlich zu.

Wie schnell können Sie nun einen neuen Münsterbaumeister oder eine Baumeisterin finden?

Uns war wichtig, die Trauerfeier von Herrn Hilbert abzuwarten und dann auszuschreiben. Das läuft jetzt gerade. Die Anzeigen sind veröffentlicht, in großen Zeitungen, in Fachzeitschriften und so weiter. Und dann wird im November das zuständige Münstergremium eine Vorauswahl treffen von sagen wir mal drei bis fünf Kandidaten, die sich dann Ende November dem Gesamtkirchengemeinderat zur Wahl vorstellen. Und der trifft die Entscheidung.

Es ist ja schon eine spezielle Aufgabe an so einem gotischen Münster. Gibt es da überhaupt so viele Architekt oder Architektinnen, die sich eignen?

Uns war wichtig, und das hat man ja mit Michael Hilbert erlebt, der das wirklich vorzüglich gemacht hat, dass es einfach Architekten sein müssen, die über Erfahrung verfügen, die große Baustellen abwickeln, die mit vielen Mitarbeitenden umgehen können. Da braucht man große Leitungsfähigkeiten. In die spezielle Thematik der Gotik, da kann man sich einarbeiten. Herr Hilbert kam auch nicht als Gotik-Fachmann, er hat aber eine Sensibilität für die Thematik gezeigt, und die braucht man.