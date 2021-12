per Mail teilen

Taucher der Bereitschaftspolizei sind am Dienstag in der Donau bei Neu-Ulm im Einsatz gewesen. Nach Auskunft eines Polizeisprechers suchten sie nach Beweismitteln im Zusammenhang mit einer Gewalttat vor zehn Tagen beim ehemaligen Gasthaus „Bad Wolf“. Die Suche sei ergebnislos verlaufen, so der Sprecher. Sie soll aber fortgesetzt werden. Ein Mann war bei dem versuchten Tötungsdelikt mit Messerstichen schwer verletzt worden.