Auto am Baum - kein Fahrer

Ein Unfall hat im Ostalbkreis eine Suchaktion der Polizei mit Drohne und Hubschrauber ausgelöst. Ein Auto war am Samstagmorgen in Neuler gegen einen Baum geprallt und wurde dabei so schwer beschädigt, dass die Airbags auslösten. Allerdings fanden die Rettungskräfte zunächst niemand - weder im Auto noch in der Nähe. Auch die Suche aus der Luft brachte nichts. Erst am Sonntagnachmittag meldete die Polizei, dass der Unfallfahrer unverletzt gefunden wurde. Warum er sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte, ist unklar.