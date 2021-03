Nach dem Fund eines Kinderschuh-Paars an einer Brücke in Heubach im Ostalbkreis wird sich die Polizei nicht erneut auf die Suche nach einem möglicherweise vermissten Jungen oder Mädchen machen. Es deute nichts daraufhin, dass eine Person vermisst wird, so ein Polizeisprecher am Freitag. Donnerstagabend hatte die Polizei eine Suchaktion gestartet, nachdem ein Fußgänger die Schuhe am Beurener Bach in Heubach entdeckt hatte. Man habe nicht ausschließen können, dass ein Kind in eine hilflose Lage im Bach geraten sei, hieß es.