Ulmer Stadtförster warnt nach Sturm vor Waldspaziergängen

Sturmtief "Antonia" hat in der Nacht zum Montag vor allem im Ostalbkreis für blockierte Straßen und Schienen durch umgestürzte Bäume gesorgt. Auch im Wald kann es gefährlich werden.

Sturmtief "Antonia" hat auch in der Region Schäden hinterlassen. Umgestürzte Bäume behinderten am Montagmorgen vor allem Ostalbkreis den Verkehr und sorgen derzeit auch in den Wäldern für unpassierbare Wege. Wegen der Sturmschäden warnt der Ulmer Stadtförster Max Wittlinger derzeit vor Spaziergängen im Wald. Die Gefahr sei groß, dass Bäume noch umstürzen oder große Äste abbrechen.

Der Ulmer Stadtförster rief im SWR-Interview weiter dazu auf, sich auch in den kommenden Tagen unbedingt an Absperrungen im Wald zu halten. Für Aufräumarbeiten zur Beseitigung der Sturmschäden würden zur Absperrung häufig nur rot-weiße Flatterbänder verwendet: "Diese sind zu beachten, vor allem wenn Motorsägengeräusche zu hören sind." Wer dies nicht tue, begehe eine Ordnungswidrigkeit, behindere die Waldarbeiten und gefährde sich selbst.

Zahlreiche blockierte Straßen im Kreis Biberach

Nach Polizeiangaben gab es in der Nacht zum Montag weder in der Stadt Ulm noch im Alb-Donau-Kreis besondere Behinderungen wegen des Sturms. Im Landkreis Biberach wurde die Polizei aber zu zehn Straßenblockaden wegen umgestürzter Bäume gerufen.

Umgestürzte Bäume blockieren Ebnater Steige

Auch im Ostalbkreis gab es auf etlichen Straßen am Montagmorgen wegen querliegender Bäume Verkehrsbehinderungen, so etwa auf der Ebnater Steige in Aalen. Bei Lorch fuhr ein LKW gegen einen umgestürzten Baum. In Schwäbisch Gmünd wurden fünf geparkte Fahrzeuge durch umstürzende Bäume beschädigt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Aalen hält sich der Schaden bislang in Grenzen. Verletzte gab es nach bisherigen Informationen nicht. Die Polizei rät jedoch weiterhin zu vorsichtiger Fahrweise - auch wegen plötzlich auftretender Sturmböen.

Sturm knickt Ampel an B29 bei Essingen um

Auf der B29 bei Essingen im Ostalbkreis kam es bis Montagnachmittag zu Behinderungen. Dort hatte starker Wind hatte die Ampelanlage in den frühen Morgenstunden umgeknickt. Bereits im morgendlichen Berufsverkehr kam es zu erheblichen Behinderungen. Die Polizei musste den Verkehr regeln. In dem Bereich kam es dann am Vormittag noch zu einem Auffahrunfall. Dabei prallte ein PKW gegen einen LKW, ein Mensch wurde dabei leicht verletzt.

Brenzbahn-Verkehr zwischen Unter- und Oberkochen eingestellt

Auf der Brenzbahn musste am Montagmorgen im Ostalbkreis der Verkehr zwischen Unterkochen und Oberkochen wegen eines umgestürzten Baumes vorübergehend eingestellt werden.