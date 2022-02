Sturm in Ulm und Ostwürttemberg: Entwurzelte Bäume und Stromausfälle

Heftige Sturmböen haben auch in Ostwürttemberg und im Raum Ulm für etliche entwurzelte Bäume und Stromausfälle gesorgt. Größere Schäden blieben bislang aus.

Durch Sturm Ylenia stürzten in Giengen Bäume um. Sie beschädigten Autos. Markus Brandhuber

Bei Blaubeuren im Alb-Donau-Kreis stürzte ein Baum auf eine 20.000 Volt-Leitung. Haushalte in mehreren Ortsteilen hatten dadurch längere Zeit keinen Strom. In Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) stürzte laut Polizei eine Tanne auf eine Stromleitung, so dass es in mehreren Häusern zu einem Stromausfall kam.

In Ellwangen (Ostalbkreis) erfasste eine Sturmböe einen 55-jährigen Radler, der dadurch umstürzte. Er wurde leicht verletzt. In Amstetten im Alb-Donau-Kreis musste am Donnerstagmittag die Ortsdurchfahrt der B10 kurzzeitig gesperrt werden. Laut Polizei war ein Baum umgestürzt und musste von der Feuerwehr entfernt werden.