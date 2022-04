Sturmtief "Nasim": Umgestürzte Bäume im Ostalbkreis und der Region Donau-Iller

Der Sturm hat vor allem am Donnerstagnachmittag viele Bäume, Bauzäune und Verkehrsschilder umgerissen. Die Feuerwehr war an vielen Orten in der Region im Einsatz.

Menschen wurden nach einer ersten Bilanz der Polizeipräsidien in Ulm und Aalen am Freitagmorgen nicht verletzt - es blieb bei meist kleineren Sachschäden. Weil lose Dachziegel herunterfielen, musste in der Ulmer Innenstadt die Feuerwehr mit einer Drehleiter ausrücken, um das Dach zu sichern.

Am Illerkanal in Neu-Ulm hielt eine Birke dem Sturm nicht stand und kippte über die Straße. z-media, Ralf Zwiebler

Insgesamt gab es in der Region Donau-Iller am Donnerstagnachmittag knapp 50 Unwettereinsätze. Bäume fielen auf Straßen, unter anderem in Neu-Ulm am Illerkanal, in Vöhringen, Nersingen und Pfaffenhofen. Verkehrsschilder und Bauzäune wurden in Ulm und Laupheim gegen Autos geweht. Auch im Ostalbkreis stürzten vereinzelt Bäume auf Straßen.

Sturmgefahr auch am Freitagnachmittag

Auch für den Freitagnachmittag, von 15 Uhr bis Mitternacht, gibt es wieder eine Sturmwarnung für die Region, laut Vorhersage allerdings mit nicht mehr ganz so starken Böen wie am Donnerstag.