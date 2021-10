SWR Extra: "Stürmischer Herbst: Hendrik fegt über den Südwesten"

Das Sturmtief "Hendrik" hat in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg für Unfälle gesorgt, Bahnstrecken lahmgelegt und Stromleitungen beschädigt. Erst am Abend rechnet der Deutsche Wetterdienst mit einer Entspannung. Über die Auswirkungen des Herbststurms informiert das SWR Fernsehen um 20:15 Uhr in einem "SWR Extra". Den Livestream der Sendung können Sie auch hier sehen.