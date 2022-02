Sturm verwüstet Ampel auf B29: Autofahrern droht Stau

Autofahrer müssen auf der B29 bei Essingen im Ostalbkreis bis Donnerstag mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Wie die Polizei mitteilte, hatte das Sturmtief Antonia am Montag eine Ampel beschädigt. Derzeit wird der Verkehr durch ein Provisorium geregelt, immer wechselweise einspurig. Laut Regierungspräsidium Stuttgart soll das Provisorium am Donnerstag durch eine neue Anlage ersetzt werden. So lange muss insbesondere im Berufsverkehr mit Behinderungen gerechnet werden. Aber bereits am frühen Dienstagnachmittag gab es kilometerlange Staus aus Richtung Aalen und Mögglingen. Die Ampelanlage regelt den Verkehr im Baustellenbereich. Die B29 wird dort vierspurig ausgebaut.