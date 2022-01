Stunde der Wintervögel ab Donnerstag

Bei der Aktion werden Vögel am Futterhaus, auf dem Balkon oder im Park gezählt und Online oder per Telefon an den Naturschutzbund weitergegeben.

Der Naturschutzbund (NABU) Ulm bittet wieder Naturfreundinnen und Naturfreunde, sich an der „Stunde der Wintervögel“ zu beteiligen. Das sagte Sabine Kröber, NABU-Sprecherin der Gruppe Ulm/Neu-Ulm am Montag dem SWR. Laut Kröber ist die am Donnerstag beginnende bundesweite Zählung wichtig für den Vogelschutz: "Der Schwerpunkt bei dem Vogelzählen liegt in dem Fall auf Vögeln, die man im Futterhäuschen, auf dem Balkon oder im Park sehen kann - Allerweltsvögel, für die es oft gar nicht so viele wissenschaftliche Daten gibt wie für die selteneren." Der Naturschutzbund vergleiche dann Daten der letzten 15 Jahre. Daran ließen sich Bestandsentwicklungen beispielsweise bei Meise und Feldsperling ablesen. Melden lassen sich die Daten über die Nabu-Website oder per Telefon (kostenlos): 0800-1157115 Schwerpunkt der