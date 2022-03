Fristen für Impfpflicht im Gesundheitswesen

per Mail teilen

Das Landratsamt Dillingen will die Impfpflicht im Gesundheitswesen stufenweise umsetzen. Durch Übergangfristen können laut Mitteilung Betretungsverbote voraussichtlich erst ab Sommer ausgesprochen werden. Ab dem 16. März müssen unter anderem Krankenhäuser und Pflegeheime den Impfstatus ihre Angestellten an das Gesundheitsamt übermitteln. Das muss innerhalb von 14 Tagen erfolgen, sonst droht dem Arbeitgeber ein Bußgeld. Nach der Übermittlung schreibt das Gesundheitsamt die Ungeimpften an und fordert sie zu einer Impfberatung auf. Nach einem Monat wird dann erneut nach einem Impfnachweis gefragt. Dieser soll innerhalb von vier Wochen eingereicht werden. Falls der Nachweis dann immer noch fehlt, droht Ungeimpften im Gesundheitswesen ein Bußgeld. Dieses kann maximal 2.500 Euro betragen. Ein Betretungsverbot für Ungeimpfte soll laut Landratsamt allerletztes Mittel bleiben.